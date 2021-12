Storie di Risorgimento Digitale, Rossi (TIM): "Occasione per avvicinare pubblico al digitale"

TIM







(Teleborsa) - Una serie tv di documentari da 25 minuti su chi, durante l'emergenza Covid-19, ha deciso di superare le difficoltà cogliendo le opportunità offerte dal digitale., un progetto nato dalla partnership promossa da TIM eRai Play."Finalmente ci siamo, lanciamo questa docu-serie molto bella. Io ne ho viste un paio di queste puntate e devo dire sono veramentefatte bene, piacevoli da guardare", ha commentato ila margine della conferenza stampa di presentazione della nuova serie, disponibile a partire da domani."E' una occasione importante perche è il tema del futuro, perché ladigitalizzazione è il futuro del mondo e dell'Italia. - sottolinea Rossi - Occorre che l'Italia, che è un pochino indietro nelle competenze digitali della popolazione, recuperi rapidamente il terreno perso e si ponga all'avanguardia del novero dei paesi avanzati, come è giusto che sia"."Ben vengano iniziative come come questa della Rai, insieme con TIM, per contribuire adanche attraverso cose divertenti come questa docu-serie"."Siamo ha tuttora un po' indietro come competenze della gente, tutte le indagini che vengono fatte periodicamente mostrano che gli italiani sono meno competenti, meno bravi, meno capaci di usare i devices moderni rispetto ai tedeschi, francesi, perfino spagnoli. Il sistema sta rapidamente recuperando, in particolare. Dobbiamo portarci dietro il più possibile la popolazione".