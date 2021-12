Webranking, Banca Ifis prima banca in Italia per comunicazione digitale

Ifis

(Teleborsa) - Importante riconoscimento perscala lae si posiziona come prima Banca in Italia nelche premia ladei canali digitali delleCon una valutazione complessiva diin crescita di 5,3 punti rispetto all’anno precedente (74,2 nel 2020 e 39,8 nel 2019) Banca Ifis - si legge nella nota ufficiale - ottiene anche ilquotata delsvettando sopra le 31 società italiane su 111 aziende analizzate. La società è al primo posto anche nella categoriacon 13,8 punti su un massimo di 14.La Banca, che ha ulteriormente migliorato le giàdello scorso anno, è stata premiata per lanella comunicazione sui canali digitali di mission, identità, valori chiave del business e impegno nell’innovazione, grazie anche al "buon utilizzo di infografiche e altri elementi grafici che rendono la presentazione"Anche quest’anno – spiega la ricerca - il sito corporate diha migliorato significativamente la sua performance, portandola al primo posto sia tra le banche italiane sia tra le aziende incluse nel segmento Star. In particolare, la presentazione dell’azienda si distingue per la sua chiarezza e completezza facendo sì che la sezionerisulta la migliore tra tutte le aziende italiane"."Questo risultato, di cui siamo orgogliosi, è unadel percorso di rinnovamento e rilancio del brand che abbiamo intrapreso nel 2020 con l’obiettivo di rafforzaree migliorarne il posizionamento sul mercato – spiega, Direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni Esterne di Banca Ifis -. Il nostro sito web rispecchia quale è ilnostro approccio alla comunicazione, un approccio distintivo che applichiamo anche a tutti gli altri