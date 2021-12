WINDTRE Business lancia Easy Wi-Fly per la digitalizzazione delle scuole

(Teleborsa) -, una proposta su misura per le, che abilita funzioni evolute di connettività e di condivisione dei dati. La soluzione studiata dalla business unit dell'azienda guidata da Jeffrey Hedberg punta anel contesto di un ritorno alla didattica in presenza.Easy-Wi Fly garantisce alle scuole, consentendo diattraverso una rete dedicata Wi-Fi 6 di nuova generazione, che consente di supportare le applicazioni tecnologiche più evolute, con una maggiore velocità e stabilità, ed avere un, per condividere in rete file e materiali didattici ed accedere a. In più, il servizio offre, come la costruzione o la gestione di database di studenti, l’avvio di campagne di informazione mirate, attraverso l’invio di sms, email o messaggi su app, la creazione di tutorial e tool online e l’abilitazione alla consultazione di e-book e pagine Web con contenuti certificati.I servizi Easy-Wi Fly, finanziati attraverso, sono facilmente accessibili dai presidi e dai dirigenti scolastici, tramite ilche consente di comporre la soluzione più adatta alle esigenze del proprio istituto. Inoltre, WINTRE Business offre anche una consulenza nella scelta e nell’acquisto delle diverse proposte, mettendo il proprio know-how a supporto delle scuole.