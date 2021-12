Assaeroporti al Viminale per un confronto su controllo frontiere

(Teleborsa) - Incontro al Viminale fra laed il Presidente di Assaeroporti, per un "costruttivo confronto" sulle attività diitaliani. Al colloquio erano presenti anche i Vicepresidenti di Assaeroportie il Direttore Generale dell’AssociazioneI rappresentanti di Assaeroporti hanno dato voce all’esigenza di adottare al più presto tutte le, anche in vista delle festività natalizie.La delegazione ha illustrato al Ministro lelegate alla prossima implementazione del cosiddetto, ovvero il nuovo sistema centralizzato di ingressi/uscite per i cittadini di Paesi Extra UE che attraversano le frontiere esterne dell’Unione europea.Nell’evidenziare la necessità che levengano sostenute finanziariamente per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche necessarie, Assaeroporti ha chiesto di sostenere in sede europea unaprevista per l’entrata in esercizio del nuovo sistema.