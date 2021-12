Borsa di New York incontenibile

Dow Jones

Seagate Technology

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, sulla scia dell'allentamento dei timori per la nuova variante di Covid e della possibilità di una stretta più aggressiva della Federal Reserve contro le accelerazioni inflazionistiche.Ilmette a segno un guadagno dell'1,87%; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,17% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.592 punti.Buona la prestazione del(+0,85%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+1,18%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,64%),(+1,60%) e(+1,53%).Al top tra i(+3,80%),(+3,72%),(+3,53%) e(+3,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,76%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.Tra i(+8,89%),(+7,88%),(+7,47%) e(+6,01%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,49%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,14%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,05%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,73%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Bilancia commerciale (atteso -67 Mld $; preced. -80,9 Mld $)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 8,3%; preced. 1,3%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -4,9%; preced. 2,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -910K barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 228K unità; preced. 222K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,9%).