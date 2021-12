Brillano i mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, Milano inclusa, aspettano la partenza di Wall Street che secondo le indicazioni dei derivati statunitensi dovrebbe partire al rialzo. Il sentiment degli investitori viene sostenuto dall'intervento della Cina a sostegno dell'economia e dalle dichiarazioni rassicuranti della comunità scientifica sui sintomi collegati alla variante Omicron del Covid.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,15%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%.ottima performance per, che registra un progresso del 2,06%, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,18%, e exploit di, che mostra un rialzo del 2,31%. A Milano, scambia in deciso rialzo il(+1,85%), che raggiunge i 26.988 punti; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 29.565 punti.di Milano, troviamo(+4,07%),(+3,56%),(+3,44%) e(+3,04%) che ha annunciato la sigla di un accordo con Foxcoon per i seminconduttori flessibili per auto I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,64%.di Milano,(+5,85%),(+5,11%),(+5,06%) e(+4,63%).