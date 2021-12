Confcommercio conferma aumento disagio sociale a causa dell'inflazione

(Teleborsa) -, calcolato dal, soprattutto a causa delle preoccupazioni sulla ripresa del, il cui andamento potrebbe amplificare le difficoltà delle famiglie in un contesto nel quale il mercato del lavoro presenta ancora elementi di fragilità.si è attestato su un valore stimato di, in aumento di tre decimi di punto su settembre. L’indicatore anche nella formulazione attuale, che sottostima la disoccupazione estesa, si conferma su, a causa di una decisa e progressiva ripresa del processo inflazionistico. Le, pur riguardando ancora in misura molto accentuata gli energetici, cominciano ad interessare in misura più significativa altri segmenti del consumo e rappresentanosulle possibilità dinel 2022.Ad ottobre ilin aumento di due decimi di punto su settembre. Il dato riflette un moderato recupero dei livelli occupazionali (+35mila unità) e un incremento del numero di persone in cerca di lavoro (+51mila unità in termini congiunturali). A ottobre 2021a cui si sommano gli oltre 33 milioni di ore per assegni erogati da fondi di solidarietà. Del totale delle ore autorizzate il 64,9% aveva causale Covid-19, dato che conferma le difficoltà delle imprese e del mondo del lavoro ad uscire completamente dalla fase emergenziale.Ad ottobre idei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto hanno registrato un, valore che non si registrava da inizio 2017.