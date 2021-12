Enel nella "A List" di CDP conferma leadership contro cambiamenti climatici

Enel

(Teleborsa) -conferma il suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e viene, l’organizzazione no-profit che offre la più importante piattaforma per valutare le performance aziendali nella lotta al cambiamento climatico. Il Gruppo ha anche ottenuto lacon un punteggio diper i risultati conseguiti nella gestione dei rischi e delle opportunità legati all'acquaCDP utilizza una metodologia dettagliata e indipendente per valutare le aziende, che assegna un punteggio da A a D- in base alla completezza dell'informativa, alla consapevolezza e alla gestione dei rischi ambientali e alla dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, come l'impostazione di obiettivi ambiziosi e significativi.Anche la controllata spagnolasi è classificata al livello di, con un punteggio A-, mentre Enel Chile ed Enel Américas hanno ottenuto entrambi un punteggio B per il CDP Climate per la loro prima partecipazione alla classifica."La nostra inclusione nella Climate A List di CDP è un altro importante riconoscimento del continuo impegno dell'azienda nella lotta al cambiamento climatico", ha affermato l'Ad, aggiungendo che "i passi che il Gruppo ha intrapreso per affrontare il cambiamento climatico sono parte integrante della strategia aziendale di Enel, come evidenziato dalla nostra capacità di anticipare il nostro obiettivo di Net Zero entro il 2040 e dall’attenzione che il Gruppo rivolge alla crescita delle energie rinnovabili e alla promozione dell'elettrificazione".CDP ha riconosciuto positivamente idel Gruppo e il suo approccio alladei cambiamenti climatici, insieme alle azioni messe in atto in tutto il mondo perdi gas serra (GHG) accelerando leed abbandonando gradualmente la generazione a carbone, sono state alcune delle best practice riconosciute da CDP. Enel ha recentementesia per le emissioni dirette che indirette.