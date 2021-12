Eventi e scadenze del 7 dicembre 2021

Stellantis

(Teleborsa) -UN Internet Governance Forum - IGF 2021 - Il 16° incontro annuale dell'Internet Governance Forum 2021 delle Nazioni Unite, dal titolo "Internet United", si svolgerà in Polonia. Durante l'evento ci saranno 300 diverse attività, tra cui workshop, forum di discussione, sessioni di gruppo e sessioni di networking. Il programma comprende anche dibattiti ai quali parteciperanno i rappresentanti dei paesi e delle organizzazioni internazionali e una sessione parlamentare. IGF è diventato negli anni il luogo di riferimento per la discussione globale sui temi della governance di InternetConsiglio dell'UE - Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"Italia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaEU - Riunione ECOFIN a Bruxelles15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analisti