Garofalo Health Care, informativa sullo share buy-back

Garofalo Health Care

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021, ha comunicato che, dal 29 novembre al 3 dicembre 2021,pari allo 0,03% del capitale sociale, al prezzo medio di 5,6283 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito degli acquisti comunicati sopra, al 6 dicembre, la società attiva nel settore della sanità privata accreditata detiene 854.251 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,95% del capitale sociale.A Milano, oggi, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,22%.