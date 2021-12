Il comparto sanitario italiano inverte la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi (+2,63%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 20,16 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto l'è molto positivo e si posiziona a quota 313.472,63, dopo un esordio a 315.414,75.Nel, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,75%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,68%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,38%.Tra i titoli adell'indice sanitario, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,22%.Tra i titoli adel comparto sanitario, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 2,95%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,22%.