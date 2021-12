Illimity assiste Svas Biosana e continua la crescita nell'Equity Capital Markets

illimity Bank

(Teleborsa) -, il gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha agito in qualità dinell'ambito del processo di ammissione e successiva quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di, società campana attiva nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private. Si tratta dellacon successo nel processo di quotazione, dopo l'ingresso da parte di illimity nel mondo dell'Equity Capital Markets ( avvenuto a marzo del 2021 ).illimity ha contribuito alledell'operazione di quotazione di SVAS Biosana, che si è caratterizzata per l'elevato interesse da parte del mercato, il quale ha consentito di chiudere l'offerta in anticipo . La società ha ricevuto ordini per un controvalore di circa 66 milioni di euro, superiore di oltre 3 volte al massimo complessivo dell'offerta, e l'ammontare complessivo del collocamento è di 23 milioni di euro (comprensivi di greenshoe). Le operazioni di IPO perfezionate dal team illimity Bank a partire da giugno 2021 hanno prodotto una"Siamo felici di aver supportato SVAS Biosana, in qualità di Joint Global Coordinator, nel processo di quotazione su Euronext Growth Milan - ha commentato- Siamo orgogliosi di aver contribuito a presentare agli investitori un’altra storia di eccellenza, chiudendo il processo di book-building con un giorno di anticipo e raccogliendo un forte interesse da parte del mercato". "illimity, grazie alla sua piattaforma di Capital Markets e alle sinergie con la divisione Growth Credit della banca, continuerà ad accompagnare in borsa tutte quelle PMI italiane che intendono valorizzare il proprio potenziale attraverso la quotazione", ha aggiunto.