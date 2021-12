Industria tecnologica in Europa verso i 100 miliardi di dollari investiti

(Teleborsa) - L'si appresta a raggiungere iinvestiti nella propriain un solo anno consolidando il suo ruolo come potenza tecnologica globale: ecco cosa emerge dal report annuale del venture capitalsullo Stato della tecnologia in Europa, edizione 2021. Con livelli di investimento “early-stage” per la prima volta pari a quelli degli Stati Uniti, e con un numero di nuovi unicorni in aumento, l'industria tecnologica europea sta crescendo più velocemente di quanto non facesse prima della pandemia, aumentando il proprio valore di 1 trilione di dollari soltanto nei primi 8 mesi del 2021. L’in particolare, ha raddoppiato la capitalizzazione del suo mercato tecnologico passando dai 14,5 miliardi di dollari del 2020 ainel 2021 e sale al 10° posto in Europa.Il rapporto, una profonda analisi annuale dei dati dell'industria tecnologica europea che comprende 45 paesi, è pubblicato in collaborazione con, la più grande community di startup al mondo, con il supporto di, uno dei principali studi legali di tecnologia con presenza globale, di Silicon Valley Bank e della società di gestione degli investimenti"L'Europa sta vivendo una rivoluzione tecnologica con profondi effetti sulle economie, sulla società e sull'ambiente, guidata da due tendenze irreversibili: una, che non è relativa soltanto all’Europa, è la marcia inarrestabile della tecnologia. L'altra è quella che noi chiamiamo il volano tecnologico europeo - un insieme di fondamenta incredibilmente forti che includono una profonda pipeline di talenti, team fondatori eccezionalmente forti e un pool sano di investitori a tutti i livelli - che fa emergere gli unicorni e crea valore con frequenza e grandezza sempre maggiori", ha detto, partner di Atomico e coautore del rapporto. "Queste due tendenze aiutano l'ecosistema tecnologico europeo a prosperare, anche nel caso in cui le macro condizioni dovessero cambiare"."Il mercato, inoltre, sta diventando più liquido, con la convergenza di diversi tipi di investitori e crescente appetito da parte dei mercati pubblici", ha aggiunto, Senior Associate di Atomico e coautrice del rapporto. "Anche in uno scenario conservativo, ci aspettiamo, come minimo, che la tecnologia europea raddoppierà nel prossimo decennio e aumenterà di valore per trilioni di dollari".