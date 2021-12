La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) -, che si lasciadel coronavirus e continua il rimbalzo verso i massimi delle scorse settimane. Si registra un guadagno dell'1,36% sul; sulla stessa linea, avanza con forza l', che continua gli scambi a 4.686 punti. Balza in alto il(+2,93%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+1,99%).Gli investitori hanno, che più avevano sofferto nelle ultime sedute, e in particolar modo i titoli legati al settore dei. Brilladopo l'annuncio dei piani di una quotazione della divisione dei veicoli a guida automatica. In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,47%),(+2,52%) e(+2,36%).del Dow Jones,(+3,88%),(+3,84%),(+3,49%) e(+2,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,76%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%.(+6,81%),(+6,40%),(+6,13%) e(+5,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,03%.In caduta libera, che affonda del 3,45%.Calo deciso per, che segna un -1,82%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.