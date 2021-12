Piazza Affari positiva, in sintonia con l'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, che proseguono i rialzi della vigilia grazie all'a sostegno dell'economia. Contribuiscono ad alimentare il sentiment degli investitori anche dichiarazioni rassicuranti giunte dalla comunità scientifica sui sintomi collegati alladel Covid.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,127. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.778,8 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,55%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +128 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%.in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,87%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,08%, e svettache segna un importante progresso dell'1,98%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,34%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,39%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,59%),(+3,51%),(+2,96%) e(+2,82%), quest'ultima confermata da CDP tra i leader nella lotta ai cambiamenti climatici.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,59%.del FTSE MidCap,(+4,46%),(+4,38%),(+3,48%) e(+3,13%).