Andamento negativo per il comparto beni industriali a Milano (-0,83%)

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

Prysmian

Interpump

Ftse MidCap

Biesse

GVS

Danieli

bassa capitalizzazione

Openjobmetis

Saes Getters

Salcef Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha chiuso la giornata a quota 42.535,7, in diminuzione dello 0,83%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 1.156, dopo che ha esordito a 1.154.Tra le azioni più importanti del comparto beni industriali di Milano, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,54%.Giornata incolore per, che chiude la giornata dell'8 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 3,66%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,99%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,44%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,67%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,19%.Performance infelice per, che chiude la giornata dell'8 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,86% rispetto alla seduta precedente.