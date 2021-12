Asia dribbla preoccupazioni Omicron. Borsa di Tokyo chiude tonica

Nikkei 225

(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati asiatici che scalzano le preoccupazioni per il diffondersi della variante Omicron, dopo i commenti del super consulente alla salute Antony Fauci, che ha parlato di una bassa rischiosità di questa variante del Covid-19. In secondo piano scivolano le ansie relative alla Fed.Il listino difa piuttosto bene e mostra un guadagno dell'1,42% sul; e dello 0,76% sul Topix. Chiude con un moderato rialzo(+0,31%).Molto bene anche le borse cinesi, conche porta a casa un guadagno dell'01,18% eche continua la giornata in progresso dell'1,82%. Composta(+0,20%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, consolida i livelli della vigilia(+0,01%)assieme a(+0,11%) mentre tentennano(-0,08%) e(-0,11%). Più briosa(+0,34%).Buona la prestazione di(+1,5%); come pure, in denaro(+1,34%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,15%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,03%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,26%.Il rendimento dell'è pari 0,05%, mentre il rendimento delscambia 2,86%.