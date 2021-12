Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Atlantia

Moncler

STMicroelectronics

Amplifon

Prysmian

Autogrill

Juventus

Brembo

Esprinet

Biesse

Garofalo Health Care

Tod's

GVS

(Teleborsa) -, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,53%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.782 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 72,45 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +134 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,03%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,80%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,72%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,42% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 29.322 punti, in calo dell'1,35%.Variazioni negative per il(-0,9%); sulla stessa linea, in ribasso il(-0,75%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,73 miliardi di euro, in deciso ribasso (-35,48%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,68 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,31%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,14%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,9 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,63%.Sensibili perdite per, in calo del 2,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,64%),(+2,77%),(+1,22%) e(+0,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,66%.In apnea, che arretra del 3,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,49%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,99%.