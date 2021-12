In rosso il comparto media dell'Italia (-0,89%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

media capitalizzazione

Rai Way

Ftse SmallCap

Cairo Communication

Class Editori

Mondadori

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l', che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 11.359,7 in calo dello 0,89%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 285, in prossimità della chiusura di ieri.Tra i titoli adell'indice media, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,16%.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,76% sui valori precedenti.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,18%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%.