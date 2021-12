Rialzo controllato per il settore utility italiano (+0,47%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

FTSE MIB

Enel

media capitalizzazione

Acea

Ambienthesis

Edison R

algoWatt

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 37.823,2, in recupero dello 0,47%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,39% a 384.Tra i titoli del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,62%.Tra i titoli adell'indice utility, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,82%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,08% sui valori precedenti.Buona performance per, che cresce dell'1,03%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,56%.