Consiglio Trasporti UE, Giovannini sollecita azioni coordinate per centrare obiettivi fit for 55

(Teleborsa) - Unire le forze per promuovere l’attuazione del pacchetto Fit for 55 nel, al fine di ridurre le emissioni e procedere nellaed uniformare la normativa comunitaria e, per alcuni settori come quello marittimo e aereo, anche a livello globale. E' questo il messaggio lanciato dali partecipando oggi a Bruxelles“Occorre tenere un livello di ambizione elevato, con un’indicazione chiara sulle scelte da fare nella direzione della transizione ecologica della mobilità e della ricerca e sviluppo di tecnologie e carburanti alternativi, anche per orientare al meglio i necessari investimenti pubblici e sollecitare in tal senso il settore privato", ha affermato il titolare del MIMS..A proposito del, Giovannini ha sollecitato una maggior diffusione died un rafforzamento della, mentre per la mobilità su gomma, specialmente quella a corto raggio, il Ministro ha sollecitato la Commissione europea a considerarevolte a connettere i temi dellai, per ridurre le disuguaglianze e per superare la "povertà di mobilità" che si aggiunge a quella energetica, alimentare ed educativa.Sul, Giovannini ha spiegato che la proposta legislativa in discussione deve essere resa coerente con la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili e con lo scambio di quote di emissioni.Per quanto riguarda il, il Ministro ha affermato che l’Unione europea deve continuare ad avere un ruolo di ‘first mover’ a livello globale, e quindi essere leader nell’ambito dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) promuovendo l’armonizzazione della normativa europea ed internazionale.