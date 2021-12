Coronavirus in Italia, tasso positività al 4%. E' boom di terze dosi

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dimila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività al. Sonole vittime. Questi i numeri del bollettino di oggi,diffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.Accelera, intanto, lacon un aumento del 31,7% di nuovi vaccinati grazie al Super Green pass. Mentre si registra un vero e proprioe un aumento del 52,6% in una settimana. E' quanto rileva il nuovo monitoraggio dellaaggiornato all'8 dicembre 2021, da cui emerge che l'80,1% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino ma rimangono scoperti 2,5 milioni di over 50 ad elevato rischio di ospedalizzazione.La settimana dal primo alha visto anche un aumento del 22,4% dei nuovi casi Covid-19, una crescita del 12% dei decessi, del 16,3% di ricoverati e del 13,6% di pazienti in terapia intensive, rileva ancora il monitoraggio. "Da 7 settimane – spiega Nino Cartabellotta, presidente Gimbe –a: da 2.456 casi registrati il 15 ottobre ai 15.110 del 7 dicembre"."Rispetto allo scorso autunno – spiega ancora Cartabellotta – la percentuale di pazienti che necessita di ricovero ospedaliero sul totale dei positivi si è dimezzata grazie alla protezione del ciclo vaccinale primario nei confronti delle forme severe di malattia. Inoltre, a fronte di un numero di tamponi pressoché costante, è verosimile che la riduzione della percentuale dei pazienti ospedalizzati nelle ultime settimane sia correlata al progressivo incremento delle terze dosi somministrate,Intanto, oggi, il Sottosegretario alla Salute Costa ha spiegato che "non chiuderà più niente nel nostro Paese anche se, ovviamente, ci sono alcune".