Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA apre la seduta in rosso, dopo alcuni deludenti dati del mercato del lavoro, che evidenziano troppa rigidità e presagiscono un'a nuova impennata inflazionistica, tale da obbligare la Fed a stringere i cordini. Illima lo 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.688 punti.Poco sotto la parità il(-0,39%); con analoga direzione, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,24%.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,74%),(-0,71%) e(-0,69%).Tra i(+0,93%),(+0,63%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,39%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,87%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,84%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+4,01%),(+2,46%),(+2,32%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,28%.Crolla, con una flessione del 2,53%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Sotto pressione