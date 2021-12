GameStop crolla a Wall Street, pesa perdita trimestrale

Gamestop

(Teleborsa) - Si muove in profondo rossomostrando una perdita del 7,12% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni sono i risultati del terzo trimestre che evidenziano unadi 1,39 dollari ampiamente superiore ai 0,52 stimati dagli analisti. Alla luce dei conti diversi broker hanno ridotto il target price sul titolo del rivenditore di videogame.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 157,1 USD con area di resistenza individuata a quota 169,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 152,9.