SACE e Italfinance insieme per supportare imprese e PMI nel processo di internazionalizzazione

(Teleborsa) -– da oltre trent'anni punto di riferimento per le imprese del nostro Paese nel mondo della consulenza finanziaria e agevolativa e della mediazione creditizia corporate - hanno siglato un accordo per favorire lo sviluppo delle aziende italiane sui mercati internazionali attraverso la promozione delle soluzioni integrate assicurativo-finanziarie di SACE. Si tratta del primo passo di una collaborazione che consentirà a Italfinance di. L'obiettivo congiunto è quello di sostenere ulteriormente la crescita nel mondo delle imprese italiane e, in particolare, delleNel dettaglio, la Partnership firmata da, ed, è finalizzata a migliorare la conoscenza tra le aziende clienti di Italfinance dei prodotti assicurativo-finanziari che SACE mette a disposizione: factoring, assicurazione a breve termine e recupero crediti, ma non solo. In futuro Italfinance avrà la possibilità di proporre alla propria clientela ulteriori servizi del Gruppo Sace."La missione di SACE da oltre quarant'anni è essere al fianco delle aziende che intendono espandere il proprio business in sicurezza, –ha dichiarato l'– E in questo momento particolarmente complesso ma di sostanziale ripresa, l'accordo con Italfinance rappresenta un elemento strategico importante, che favorirà l'accesso delle imprese, soprattutto PMI, ai prodotti assicurativo-finanziari più adatti alle loro necessità".