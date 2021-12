Tutela rider, Commissione UE presenta nuove norme

(Teleborsa) - La Commissione europea ha presentato oggi, giovedì 9 dicembre, le nuove regole a tutela dei rider e dei lavoratori delle piattaforme come daDalla definizione del livello di retribuzione e dell'orario di lavoro al codice di abbigliamento: nella sua comunicazione odierna Bruxelles stila una lista di criteri per inquadrare i lavoratori della gig economy come. Obiettivo dichiarato è tutelare lavoratori superando una"Per coloro che– spiega l'esecutivo comunitario - questo significa il(dove esiste), la contrattazione collettiva, la protezione dell’orario di lavoro e della salute, ilo a un migliore accesso alla protezione contro gli infortuni sul lavoro, alle indennità di disoccupazione e di malattia, nonché alle pensioni di vecchiaia contributive".Tra le proposte, la Commissione europea ha inserito anche norme per evitare che glimettano a rischio legittime condizioni di lavoro sia per i liberi professionisti che per i lavoratori dipendenti. Previsto il controllo umano per correggere il tiro - ove necessario - il risultato ottenuto dall'algoritmo.Secondo una prima valutazione d'impatto Ue, con le nuove norme fino a 4,1 milioni di rider e lavoratori delle piattaforme digitali potrebbero veder cambiare il loro status tra i"Nessuno sta cercando di uccidere, fermare o ostacolare la crescita delle piattaforme, siamo tutti impegnati nello sviluppo di questa economia perché corrisponde a una domanda nella nostra società, e vogliamo che prosperi. Ma questo modello di business dovrebbe anche adattarsi ai nostri standard, compresi quelli sociali", ha detto il commissario europeo al Lavoro,presentando il pacchetto di norme Ue a tutela dei rider e dei lavoratori della gig economy."Dobbiamo sfruttare il più, dice Schmit ma " dobbiamo anche assicurarci che siano lavori di qualità, che non promuovano la precarietà, in modo che questi lavoratori godano di una certa sicurezza e possano, che recepisce anche le nostre richieste su un tema che rappresenta una delle priorità su cui siamo impegnati e sul quale continueremo a lavorare sia a livello nazionale che europeo". Questo il commento del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,all'approvazione da parte della Commissione europea del pacchetto di misure per migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali, tra i quali anche i rider."Il pacchetto di misure approvato dalla Commissione Ue per una Direttiva che migliori le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori delle piattaforme digitali rappresenta un passo molto importante. Si tratta di una priorita' che il nostro Governo e' impegnato a promuovere a livello nazionale e in sede europea e sulla quale continueremo a impegnarci sostenendone una visione ambiziosa che garantisca tutele a tutti per il"La proposta accoglie - spiega il Ministro - e dà supporto a due nostre richieste.orientandosi a favore del riconoscimento di un rapporto dipendente, eQuesti ultimi svolgono un ruolo cruciale nel definire, valutare e monitorare l'esecuzione delle prestazioni dei lavoratori su piattaforme e dobbiamo essere preparati ad adeguare l'apparato normativo e di tutele nella stessa direzione"."Bisogna promuovere diritti digitali collettivi adottando misure di garanzia e trasparenza per l'utilizzo di dati e di algoritmi per riequilibrare le asimmetrie del mercato del lavoro digitale. Per questo, sul fronte della regolazione algoritmica e il corretto utilizzo dei dati dei lavoratori, in Italia ci stiamo impegnando - sottolinea Orlando - a definire una proposta di legge per la trasparenza e la prevedibilità delle condizioni di lavoro. Ma soprattutto, stiamo avviando un percorso per capire come si può creare valore per tutta la società da questi dati. Il lavoro su piattaforme digitali è un'opportunità e può essere sostenibile solo se offre posti di lavoro di qualità e se rispetta i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.