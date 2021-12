Veritas, ok CdA a bond non convertibile per 25 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato una delibera concernente l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per l’importo di Euro 25.000.000.La suddetta emissione - spiega una nota - è stata deliberata previa autorizzazione dell’assemblea dei soci della Società, in ossequio alle disposizioni statutarie vigenti.Le obbligazioni non convertibili avranno unaLe suddette obbligazioni non saranno quotate presso alcun mercato regolamentato o negoziate su mercati regolati. Ildelle obbligazioni è del 100% del valore nominale e le Obbligazioni matureranno interessi a un tasso di interesse fisso.Il prestito obbligazionario non sarà assistito da garanzie.I proventi dell’emissione del prestito obbligazionario saranno utilizzati dalla Società per il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo del Gruppo, da effettuarsi in linea al piano industriale della Società.Il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito al Presidente, Vladimiro Agostini, e al consigliere Marco Bordignon, in via disgiunta tra loro, il potere di determinare e sottoscrivere ogni atto, dichiarazione, contratto, documento e compiere ogni altro atto o formalità anche esecutivi connessi o strumentali all’attuazione e all’esecuzione dell’operazione e delle relative deliberazioni.BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE ha agito in qualità di lead manager. Veritas e il Lead Manager si sono avvalse dell'assistenza dello studio legale STUDIO LEGALE CAPPELLI RCCD.