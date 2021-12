Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,1% sul, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.701 punti. Poco sopra la parità il(+0,42%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,29%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,75%),(+0,74%) e(+0,45%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,46%.Tra i(+1,66%),(+1,25%),(+1,16%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,83%.Calo deciso per, che segna un -1,56%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,20%.Al top tra i, si posizionano(+3,48%),(+2,98%),(+2,40%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,52%.Affonda, con un ribasso del 2,60%.Crolla, con una flessione del 2,20%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,85%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 222K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 2,2%; preced. 1,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,9%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,7%; preced. 6,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67 punti; preced. 67,4 punti).