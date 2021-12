Banco BPM, Muzi: "Necessario integrare conoscenze ESG per generare nuovo valore"

(Teleborsa) - "L'obiettivo di questo incontro, di questo scambio di opinioni, è la creazione di valore sostenibile. Vogliamo sottolineare l'importanza dell'inclusione delle competenze". È quanto ha affermatoaprendo la tavola rotonda dal titoloche ha coinvolto la vice direttrice generale di Assonime Margherita Bianchini, il direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini, il presidente della Fondazione Enpam Alberto Oliveti e il presidente del Collegio Sindacale di Banco BPM Marcello Priori. Al centro del dibattito – svoltosi ieri presso la sede romana di Banco BPM, a Palazzo Altieri, in occasione del convegno "Gender = Equality: la competenza come fattore determinante negli ESG" – la necessità di integrare conoscenze sempre più specifiche sul tema ESG per generare nuovo valore"."Come è stato ben esposto oggi da tutti i relatori e nell'interazione della tavola rotonda, Banco BPM ha intrattenuto una forte interrelazione su queste tematiche già prima vi fosse un focus su di esse. Tali tematiche, adesso, rappresentano il futuro. Essere stati in grado di preorganizzare e prevedere quelli che sarebbero stati dei deal importanti – così come è stato possibile appurare dalle Autorità di vigilanza e da tutti gli intervenuti a questo convegno – per Banco BPM rappresenta, dunque, sicuramente un vantaggio competitivo".