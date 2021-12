Borsa di New York poco mossa in attesa dati inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

energia

Walgreens Boots Alliance

Wal-Mart

Visa

McDonald's

Intel

Boeing

Nike

DOW

Regeneron Pharmaceuticals

C.H.Robinson

Henry Schein

Cisco Systems

Tesla Motors

Charter Communications

Xilinx

Nvidia

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia, dopo alcuni preoccupanti dati sul mercato del lavoro e in attesa di quelli sull'inflazione in uscita venerdì. Numeri che potrebbero convincere la Fed a rivedere la strategia in senso più restrittivo. Ilsi ferma a 35.755 punti, mentre, al contrario, chiude in retromarcia l', che scivola a 4.667 punti. In discesa il(-1,49%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,63%.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,70%),(-1,09%) e(-0,91%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,38%),(+1,35%),(+1,13%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,25%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%.Tra i(+1,79%),(+1,05%),(+0,97%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,10%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,69 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,33%.Sensibili perdite per, in calo del 4,20%.