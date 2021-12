Borsa di Tokyo chiude in rosso. Asia debole con ritorno incertezze

Nikkei 225

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono deboli, sul riemergere di preoccupazioni per la nuova ondata di contagi ed in vista dei dati USA sull'inflazione, che orienteranno le scelte della Fed., ilè in calo (-1%), mentre il Topix cede lo 0,76%. Chiude in frazionale calo anche la piazza di(-0,64%).Tentennano anche le borse cinesi, conche lima lo 01,8% e, che continua la giornata sotto la parità (-0,24%). Non fa meglio la piazza dicon un calo dello 0,49%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, resta in rosso(-0,73%), seguita da(-0,49%),(-0,27%),(-0,23%) e b (-0,38%).Poco sotto la parità(-0,60%); come pure, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,28%.Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,15%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,20%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,08%.Il rendimento dell'è pari 0,06%, mentre il rendimento delscambia 2,85%.