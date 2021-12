Carburante, quanto spende in media un automobilista?

(Teleborsa) - Per rifornirsi allain media, gli italiani paganounaTra l'altro, proprio di recente gli italiani hanno dovuto fare i conti con iltanto che, come emerso dall’indagine commissionata da Facile.it e MiaCar.it agli istituti mUp Research e Norstat, il 72% dei rispondenti ha dichiarato di aver cercato diproprio a causaPer fortunanelle ultime settimane i costi di diesel e benzina hanno, sia pur leggermente, cominciato a diminuire.Analizzando i dati su baseemerge che il conto più salato è quello cui devono far fronte gliresidenti nel Centro Italia (1.356 euro), quello più leggero, invece, è al Nord Est (1.152 euro).Guardando i risultati dell’indagine emergono altri dati chiaramente legati all’uso dell’auto; gliche percorrono in media 12.441 chilometri l’anno a fronte dei 10.973 km del campione femminile, mettono a budget circa 1.404 euro l’anno, vale a dire il 18% in più rispetto alle donne (1.188 euro).Dal punto di vistainvece, sono gli automobilisti con età compresa tra i 35 e i 44 anni a spendere di più (1.428 euro l’anno); gliquelli che spendono meno (1.056 euro).