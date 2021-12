Caro bollette, Giorgetti: ancora a lavoro per frenare rincari

(Teleborsa) - Se ilin particolare del gas, proseguirà oltre il primo trimestre del prossimo anno. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico,all'assemblea della Cna, aggiungendo che oltre alle risorse disposte ieri dal Governo per il caro bolletteQuanto alla, ha chiarito Giorgetti. "Le medie e piccole aziende sono piu' agili all'innovazione - ha aggiunto -, più difficile per la grande industria, lì sì che avremo deiQuesta mattina, intanto, il ministro Giancarlo Giorgetti ha accolto al Mise i 10 esperti della Struttura per le crisi d'impresa, guidata dache si è ufficialmente insediata al ministero dello sviluppo economico. La nuova struttura diventa pienamente operativa con l'applicazione della direttiva di Giorgetti che rimette ordine nella gestione delle attività sulle crisi aziendali, dotandola di competenze professionali qualificate, funzionali a individuare strumenti innovativi per favorire azioni di reindustrializzazione e riconversione delle aziende in crisi, a tutelare e salvaguardare i lavoratori coinvolti, nonchè ad agevolare l'attrazione di investimenti nazionali e internazionali. Lo informa una nota del ministero."Il vostro compito - ha dichiarato il ministro -ma anche quello di dare suggerimenti per facilitare l'individuazione delle crisi anche in considerazione delle conseguenze non positive sul mondo del lavoro dei processi di transizione digitale e ambientale. Nel corso degli anni sono stati creati nuovi strumenti che rappresentano una sorta di portafoglio di attrezzi, altri sono previsti in legge di bilancio che fanno capo al Mise, come le misure che favoriscono il prepensionamento e quelle per il reimpiego, a condizioni di favore perPresenti all'evento anche il viceministro con delega alle crisi,e il rappresentante del ministero del lavoro.