Export regioni vede primato Nord-Ovest nel trimestre. Sardegna in pole sui 9 mesi

(Teleborsa) - E, soprattutto quelle delche tirano la volata, mentre resta. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat sulle esportazioni delle regioni italiane. Nel terzo trimestre 2021, si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per il Nord-ovest (+4,6%) e il Nord-est (+2%), un lieve calo per il Centro (-0,3%) e una flessione più ampia per il Sud e Isole (-1,1%).Nei nove mesi, gennaio-settembre 2021, l’export mostra unae diffusa a livello territoriale: l’aumento delle vendite all’estero è particolarmente elevato per le(+34,5%), intorno alla media nazionale per il Nord-ovest (+21,7%) e il Nord-est (+20,2%), relativamente più contenuto per il Centro (+17,3%) e il Sud (+10,2%).L’incremento tendenziale dell’export interessa tutte le regioni italiane a eccezione della Basilicata (-6,5%) ed è più marcato per(+53,6%),(+32,5%),(+31%). La performance positiva della(+21,3%) fornisce il contributo più elevato alla crescita su base annua dell’export nazionale (5,6 punti percentuali).L’analisi provinciale dell’export mostra performance positive per quasi tutte le province italiane: i contributi positivi più elevati si rilevano per. Si segnalano le dinamiche negative di Latina, Ascoli Piceno, Rovigo e PotenzaL’aumento delle vendite dida Lombardia, Veneto e Lazio e din.c.a. da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte spiega per 4,2 punti percentuali la crescita dell’export nazionale. All’opposto, la contrazione dell’export di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Lazio, Marche, Veneto, Liguria e Lombardia fornisce uncontributo negativo di 0,8 punti alla variazione delle esportazioni.I contributi maggiori alla crescita tendenziale dell’export nazionale derivano dall’aumento delle vendite della Lombardia verso(+23,4%),(+22,8%) e(29,2%), della Toscana verso gli(+59,5%) e dell’Emilia-Romagna verso Germania (+22,0%), Stati Uniti (+29,5%) e Francia (+22,1%).Per contro, apporti negativi provengono dalla diminuzione delle esportazioni del Lazio verso Stati Uniti (-36,2%), Russia (-49,3%), Turchia (-43,4%) e Romania (-47,0%) e della Basilicata verso gli Stati Uniti (-46,4%).