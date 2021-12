Il comparto del commercio in Italia si muove in territorio negativo (-1,63%), flessione scomposta per Unieuro

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scivola il, dopo l'andamento in frazionale ribasso delIlmarcia a quota 138.895,1 con un peggioramento di 2.283,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole l', che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 701 dopo un avvio a 705.Tra le medie imprese quotate sul, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,53%.Tra ledi Milano, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,53% sui valori precedenti.