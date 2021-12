L'indice del settore telecomunicazioni mostra segnali di resistenza (+0,47%), andamento rialzista per Tiscali

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Telecom Italia

small-cap

Tiscali

Giglio Group

(Teleborsa) - Ilmostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l'Ilha aperto a 11.201,2, in crescita dello 0,47% rispetto a ieri, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,38% a 281.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,95%.Tra ledi Milano, bene, con un rialzo dell'1,10%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,94%.