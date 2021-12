Mercati deboli in attesa dati inflazione USA. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentremeglio al vento delle vendite. I mercati appaiono un po' nervosi, che potrebbero, in caso di eccessivo aumento, costringere la Fed ad accelerare il tapering. Il meeting del FOMC si terrà la prossima settimana.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,128. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,61%.Invariato lo, che si posiziona a +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,99%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,27%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,32%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 26.767 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 29.331 punti.Poco sotto la parità il(-0,29%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,64%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,83%),(+0,98%),(+0,98%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,54%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,50%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,38%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,35%.Tra i(+2,08%),(+1,72%),(+1,23%) e(+0,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -5,92%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,15%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,09%.Affonda, con un ribasso del 2,06%.