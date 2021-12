Racing Force, accordo con Formula 1 per telecamera da casco

Racing Force

Racing Force

FTSE MIB

Racing Force

(Teleborsa) - Il Gruppoe Formula 1 hanno siglato un accordo per l'utilizzo della tecnologia della telecamera da casco nel 2022.La Driver's Eye è la(8 millimetri di diametro e 2,5 grammi di peso) posizionata all'altezza degli occhi sull'imbottitura protettiva all'interno del casco del pilota. La tecnologia sarà disponibile nel corso della stagione 2022 per tutti i piloti della griglia di Formula1® che indossano un casco Bell.La notizia dell'accordo siglato oggi spinge in avanti il titolo, già ben intonato in mattinata, e segna un rialzo 6,40%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,23 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,85. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,61.