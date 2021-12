Veicoli industriali, Unrae: -2,2% a novembre

(Teleborsa) - Il Centro Studi e Statistiche– sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – ha effettuato una stima del mercato deiper il mese di novembre 2021 verso novembre 2020 registrando un calo del 2,2% del mercato dei veicoli industriali. Il confronto dei primi undici mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 indica invece un aumento del 5,7% (+24,1% su gennaio-novembre 2020).“Per illustrare la situazione attuale del settore e le sue prospettive di sviluppo – ha annunciato, Presidente della Sezione Veicoli Industriali – martedì 14 dicembre prossimo, presso la sala emiciclo del MIMS (via Caraci 36 – Roma), UNRAE terrà una Conferenza Stampa dal tema 'Veicoli Industriali: sfide e opportunità fra riconversione ecologica e ripresa economica'. Sarà l’occasione per un confronto sui grandi temi e le sfide che il settore è chiamato ad affrontare per consolidare il proprio ruolo chiave fra innovazione e sostenibilità, con la presentazione dellorealizzato da GiPA dal titolo “Trasporti e Logistica: le strade per la transizione ecologica”, alla quale seguiranno leUNRAE per il rilancio del settore”.