Tonica Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo per l'ufficio

energia

Cisco Systems

Microsoft

Apple

Coca Cola

Goldman Sachs

Boeing

Amgen

American Express

Broadcom

Costco Wholesale

C.H.Robinson

Adobe Systems

Bed Bath & Beyond

Moderna

Tripadvisor

Discovery

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,60%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,95%. In rialzo il(+1,13%); come pure, sale l'(+1,15%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,07%),(+2,00%) e(+0,76%).del Dow Jones,(+2,95%),(+2,83%),(+2,80%) e(+2,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,37%.scende dell'1,21%.Tentenna, che cede lo 0,79%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Al top tra i, si posizionano(+8,27%),(+6,58%),(+4,62%) e(+3,46%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,42%.In apnea, che arretra del 5,57%.Calo deciso per, che segna un -1,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,23%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,1%; preced. 8,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%).