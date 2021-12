Trenitalia, al via il nuovo Orario con oltre settemila corse giornaliere

(Teleborsa) -, domenica 12 dicembre,, presentato alla stazione di Milano Centrale lo scorso 2 dicembre dall'Amministratore delegatoche ha parlato dell'dopo i lunghi mesi della pandemia ed i ripetuti lockdown.Il nuovo orario, secondo quanto riporta FSNEWS, il portale informativo del Gruppo FS Italiane, punta sempre più sulla capillarità, la frequenza dei servizi e sull’intermodalità, con soluzioni sia dirette sia integrate con altre modalità di trasporto su gomma, collettive o in sharing, per raggiungere mete turistiche, porti e aeroporti in tutta Italia.L'offerta dial giorno testimonia l'ampia copertura e l'estensione del network, con un'attenzione soprattutto al(Puglia, Calabria, Sicilia). E poi quattro Frecciarossa, un Frecciargento fra, che collega la Liguria alla capitale in quattro ore, 32 collegamenti giornalieri fraIl nuovo orario invernale va ben oltre l'Alta Velocità e comprende anche, oltre aiche copre tante nuove destinazioni.Previstiper visitare luoghi di alto valore cultuale del Paese, ma ancheper famiglie, senior e bambini under 15. Quel che caratterizza l'offerta sono anche l'intermodalità e la, con gli oltre 20mila posti bici disponibili sui treni e tanti punti di ricarica per l'e-bike.