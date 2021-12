Agrofarmaci, Sipcam Oxon sbarca in Cile

(Teleborsa) -, gruppo italiano con sede a Pero (Milano), operante nel settore degli, ha aperto una nuova, la Sipcam Chile., uno dei paesi più promettenti dell'America Latina, non solo per le colture, ma anche per un assetto economico-finanziario più stabile, una valuta locale che mantiene un rapporto di equilibrio con il dollaro statunitense ed un tasso di inflazione annua che negli ultimi dieci anni ha mostrato una buona stabilità.Il Gruppo, che ha registrato oltre 460 milioni di fatturato consolidato nel 2020, conferma la sua, essendo già presente in tutti i Continenti: Argentina, Australia, Brasile, Cina, Cuba, Egitto, Giappone, Messico, Paraguay, Stati Uniti, Thailandia e Tunisia.“Grazie a una storica collaborazione con un distributore locale il nostro Gruppo ha sviluppato nel tempo una buona conoscenza del mercato cileno. La decisione di entrarvi direttamente nasce da una parte dalla recente evoluzione del portafoglio prodotti, dall’altra dalla necessità di rafforzare la presenza di Sipcam Oxon nell’area latino-americana in un Paese come il Cile che ci consentirà di creare valore aggiunto anche in altri mercati vicini, che si caratterizzano per forti investimenti e crescita nel settore dell’agro-industria per export", commenta, CEO Sipcam Oxon, ricordando l'importanza stabilirsi in un settore molto profittevole dominato da pochi grandi player, da Bayer-Monsant a Syngenta e BASF.