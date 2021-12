Air France KLM riscatta 500 milioni di debiti. Pronta a raccogliere nuovo capitale

Air France-KLM

(Teleborsa) -hada 4 miliardi di euro (in essere e garantito dallo Stato francese) e negoziato unadal 6 maggio 2023 al 6 maggio 2025. La decisione della compagnia aerea è arrivata grazie ai "primi segnali di ripresa del traffico aereo mondiale, abbinati a un migliore accesso ai mercati dei capitali".Questo riscatto parziale "rappresenta una nuova pietra miliare nelAir France-KLM", si legge in una nota della società, che negli scorsi mesi ha portato a termine un aumento di capitale da 1 miliardo di euro, la conversione di un Prestito dello Stato francese da 3 miliardi di euro in 3 obbligazioni perpetue, l'emissione di obbligazioni senior dual tranche da 800 milioni di euro.Air France-KLM ha confermato che sono in corso discussioni su ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale, le quali potrebbero includere strumenti come l', a seconda delle condizioni di mercato.