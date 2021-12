Amuchina sui treni, Calabrese: "Angelini Pharma da sempre attenta a salute e innovazione"

(Teleborsa) - E' stata presentata oggi l'estensione della partnership Trenitalia- Angelini Pharma per l'istallazione di dispenser di Amuchina Gel XGerm sui treni dell'Alta Velocità e degli Intercity."Siamo molto soddisfatti dell'ampliamento della partnership con Trenitalia, due imprese italiane che condividono il valore del benessere dei consumatori e mettono al centro della propria attività il diritto dei cittadini italiani alla mobilità in sicurezza", ha affermato, Country Manager Italia., agigfungendo "grazie a questo accordo, un vasto numero di persone che quotidianamente sui muove per ragioni personali o professionali, potrà viaggiare in sicurezza, grazie all'offerta di dispositivi e prodotti con elevati standard qualitativi"."La disinfezione - ha spiegato la manager - è per Angelini Phama un asset importante nell'offerta farmaceutica. Angelini Pharma è da sempre impegnata nello sviluppo, produzione e proposta nel mercato di prodotti e servizi ad alto valore aggiunto per la salute dei consumatori"."L'innovazione di Amuchina da sempre sinonimo di disinfezione si evolve in tre filoni: il filone industriale grazie al potenziamento delle linee di produzione, al fine di garantire una risposta rapida in caso di emergenze; l'innovazione di prodotto, con il lancio di uno spray ad attività virucida; l'innovazione in termini di sostenibilità con l'utilizzo di un packaging a minor impatto ambientale", ha concluso Calabrese.