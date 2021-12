Borse asiatiche positive. Focus sui meeting delle banche centrali

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dello 0,71% sul; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,67% eè in rialzo dello 0,46%. Gli investitori sono, con circa una ventina di esse che si incontrano questa settimana, tra cui la Federal Reserve degli Stati Uniti, la Bank of Japan, la Bank of England e la Banca centrale europea.quando il Federal Open Market Committee si riunisce questa settimana", hanno scritto gli analisti di ANZ Research. "La guidance della FED sull'inflazione transitoria verrà abbandonata e probabilmente la nuova guidance sull'inflazione rifletterà una chiara determinazione ad agire di conseguenza per tenere l'inflazione sotto controllo", hanno aggiunto gli analisti.In moderato rialzo(+0,37%); in lieve ribasso(-0,28%). Senza direzione(+0,16%); leggermente positivo(+0,39%)., gli ordini di macchinari del settore privato sono saliti a ottobre, mentre l'indice Tankan del quarto trimestre ha mostrato segni di debolezza.La giornata del 10 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,1%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,35%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,25%.Il rendimento dell'tratta 0,05%, mentre il rendimento delè pari 2,86%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 19 punti; preced. 18 punti)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2,1%; preced. 0%)05:30: Produzione industriale, mensile (preced. -5,4%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,5%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,9%; preced. 4,9%).