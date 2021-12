CNH Industrial premiata da CDP con la doppia "A’"

CNH Industrial

(Teleborsa) -è stato riconosciutoaziendale da, l'organizzazione internazionale indipendente che stila una classifica delle società impegnate in tal senso.Il Gruppo torinese è stato infatti inserito, dove compaiono le aziende più virtuose nella lotta al cambiamento climatico e nelle azioni volte a garantire la sicurezza delle risorse idriche, ed una delle 57 società che hanno ottenuto latra le oltre 13.000 aziende sottoposte a valutazione."Siamo orgogliosi che il nostro sincero impegno e i nostri continui sforzi per limitare l’impatto ambientale dei nostri processi e prodotti siano stati nuovamente premiati con l’inclusione nelle ‘A-List’ di CDP e siamo particolarmente soddisfatti di avere ottenuto per la prima volta un punteggio di doppia A", ha dichiarato Scott Wine, Ceo di CNH, aggiungendo "siamo determinati a raggiungere i nostri obiettivi in ambito ESG e a contribuire alla decarbonizzazione dei settori in cui operiamo".