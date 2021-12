Coronavirus, Governo verso mini-proroga stato di emergenza

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dimila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con la percentuale di positività al. Ancora alto, purtroppo, il numero delle vittime che oggi sono. Questi i numeri del bollettino di oggi,, diffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.Nella prima mezz'ora sono state già 3mila, nel, le prenotazioni per i vaccini pediatrici. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Boom di prenotazioni anche ina. Intanto, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ospite di "Timeline" su Sky TG24 rassicura quei genitori ancora impauriti o scettici sul vaccinare i propri figli."Credo - ha detto - che i dati che vengono dal milione di vaccinazioni effettuate in altri Paesi, cito in particolare gli Stati Uniti, ci stanno dicendo che, al di là di quelli che sono gli studi utilizzati per l’approvazione, i. Il problema è che non siamo riusciti molto bene a prevenire quella che è l’esitazione vaccinale in alcune particolari fasce d’età, nel senso che abbiamo utilizzato tanta comunicazione di massa e poca comunicazione e persuasione individualizzata”.Quanto allo stato di emergenza, il Governo starebbe valutando la proroga alUna mini proroga di tre mesi per traghettareNel frattempo, per la rivista Usa Time, gli scienziati che hanno realizzato "il miracolo" di sviluppare i vaccini anti Covid a mRna fondamentali nella lotta alla pandemia, sono gli. Con il loro lavoro hanno reso possibile quel miracolo, "raggiungendo una svolta di singolare importanza, con l'introduzione di una tecnologia vaccinale innovativa e altamente efficace, basata sull'mRna, che avrà un impatto sullascrive Time.