Covid, cresce occupazione terapie intensive. Calabria in zona gialla da oggi

(Teleborsa) -negli ospedali, con la provincia di, mentre in quattro regini si registra una diminuzione dei posti e in altre dieci una stabilità della percentuale di occupazione dei posti letto. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto- Agenzia nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, relativa al 12 dicembre 2021.L'aumento maggiore (2 punti) è stato registrato dalla provincia di Trento che raggiunge la soglia del 20% e dalla(2 punti) che sale al 6%. Oltre la soglia, per la quale va segnalato però un calo di 2 punti attorno al 19%.in particolare a Bolzano (+2 punti) che raggiunge quota 18%, ma l'occupazione più alta resta quella dela al 23% .Frattanto,a, assieme al Friuli Venezia Giulia a Bolzano, mentre si sono salvate in zona cesarini Lazio, Marche e Veneto, Lombardia e Valle d'Aosta, che potrebbero finirci nelle prossime settimane.Ieri, domenica 12 dicembre, p contagi si sono attestati a 19.215, un livello che non si vedeva dal 28 aprile di giorno festivo. I morti sono stati 66. Quel che preoccupa di più è l'incidenza dei contagi, che su base nazionale sfiora quota 200, quasi quattro volte superiore ai 50 che, su base regionale, contribuiscono ad aprire le porte alla zona gialla.