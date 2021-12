Covid, Johnson corre ai ripari contro la variante Omicron: urgente fare la terza dose di vaccino

(Teleborsa) - Lacorre ai ripari contro la nuova ondata di contaginel Paese e soprattutto contro la nuova variante. "C'è una marea montante in arrivo. La vaccinazione è la chiave per battere il", ha spiegato il premier britannico,, tramite un messaggio televisivo rivolto alla nazione, dopo che il livello di allerta Covid nel Regno Unito è stato aumentato dal 3 al 4 per l'emergere e la progressiva diffusione della variante Omicron.Nella giornata di domenica nel Paese sono stati segnalati al momentodella, quasi il doppio rispetto ai 633 di sabato e dove, per la prima volta, si segnalano ricoveri legati alla nuova mutazione del virus. Johnson ha ricordato che "due dosi non sono sufficienti a fornire il livello di protezione necessario", annunciando che a tutti gli adulti sopra i 18 anni verrà offerta unadiprima della fine dell'anno, a condizione che siano trascorsi tre mesi dalla loro seconda dose (in pratica viene accorciato di un mese l'obiettivo precedente). "Dobbiamo affrontare una nuova emergenza. La nostra esperienza ci fa capire che sta arrivando un'ondata di marea con Omicron, non c'è dubbio. Vaccinatevi con la", è stato l'appello di Johnson. "Non pensate che la variante Omicron non vi possa danneggiare, fatevi il, ora", ha aggiunto.Nel corso del fine settimana l'aveva avvertito che, in mancanza di unadipiù rigorosa, i morti da Covid nei prossimi 5 mesi potrebbero essere addirittura 75.000. Johnson ha annunciato una "missione nazionale" per fornire vaccini di richiamo, con implementazione dei centri di, cliniche aperte sette giorni su sette che ricevono supporto da squadre di pianificatori militari e da migliaia di vaccinatori volontari. L'obiettivo del 31 dicembre di Johnson si applica alla sola. Ma l'invito di Johnson è che anche le altre parti del Regno Unito, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, possano accelerare la loro campagne di vaccinazione. "I dati sulla gravità di quello che sta accadendo diventeranno più chiari nelle prossime settimane, ma si stanno già verificando ricoveri da Omicron ed è probabile che aumenteranno rapidamente", ha detto ancora Johnson.Leper la nuova variante hanno portato il governo conservatore di Johnson a reintrodurre leche sono state revocate quasi sei mesi fa: ledevono essere indossate nella maggior parte degli ambienti interni, dove per entrare è necessario mostrare iCovid-19 e le persone vengono esortate a, se possibile.