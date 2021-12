Credi Suisse prevede un inverno difficile per l'economia dell'Eurozona

Credit Suisse

(Teleborsa) - "", a causa di una nuova ondata di casi di coronavirus, dei timori per la nuova variante Omicron e dell'inasprimento delle restrizioni. A tutto ciò vanno sommati i prezzi elevati del gas, un rischio che potrebbe aggravarsi ulteriormente in caso di escalation delle tensioni politiche tra Russia e Ucraina. È quanto afferma Neville Hill, Chief European Economist di, in una nota sull'economia della zona euro. La banca svizzera ritiene chee prevede che il PIL dell'Eurozona crescerà del 3,8% il prossimo anno, un po' meno rispetto alla precedente stima del 4,2%.Il nostro scenario di base "è che- spiega Hill - La crescente penetrazione dei vaccini dovrebbe mettere fine alla nuova ondata di casi e pensiamo che la stretta acuta sui prezzi del gas debba ridursi in primavera. Significativamente, i fondamentali sottostanti per la crescita sono molto promettenti. I bilanci famigliari e aziendali sono robusti e le intenzioni di spesa per il prossimo anno sono elevate". Ciò porta l'economista ad affermare che".Secondo Credit Suisse, i rischi al ribasso a breve termine probabilmente, nonostante l'inflazione attualmente elevata. "Ci aspettiamo che la BCE annunci alla prossima riunione che il Programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP) terminerà come previsto a fine marzo, reiterando però che il suo tradizionale programma di acquisto di asset continuerà per le obbligazioni almeno per diversi mesi successivamente - afferma Chief European Economist - Questo sarà un segnale forte del fatto che i tassi di riferimento non aumenteranno nel 2022".L'istituto svizzero ritiene che l'inflazione core elevata potrebbe dimostrarsi più persistente di quanto atteso dalla BCE e ciò, insieme alla possibilità di una riaccelerazione dell’attività economica dalla primavera del prossimo anno, potrebbe p